শিক্ষক নিয়োগ দেবে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৫।
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: মলিকুলার বায়োলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (০১)
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিস্ট্রি বিভাগ (০১)
অ্যানিমেল ও ফিশ বায়োটেকনোলজি বিভাগ (০১)
প্ল্যান্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি (০১)
ডেইরিবিজ্ঞান (০১)
বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (০১)
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
অগ্রাহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগ্রহ অথবা http://www.sau.ac.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
নির্ধারিত ফরমে ১০ কপি দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বরাবর জমা দিতে হবে। সব পদের ক্ষেত্রে আবেদন করতে নির্ধারিত ফরম সরাসরি সংগ্রহের জন্য ১০০ টাকা (রূপালী ব্যাংক পিএলসি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সিলেট-৩১০০)–এর সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৪–এ জমা প্রদানের রশিদ রেজিস্ট্রার অফিসে দাখিল করতে হবে। ডাকযোগে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হলে রূপালী ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে রূপালী ব্যাংক পিএলসি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সিলেট-৩১০০–এর সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৪–এর অনুকূলে সব পদের জন্য ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডারসহ ১৫ টাকা মূল্যের অব্যবহৃত ডাক টিকেট ও নিজস্ব ঠিকানাসংবলিত ফেরত খাম পাঠাতে হবে এবং ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ফরমের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ১০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডার পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: ১০০০ টাকা।
রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডার রূপালী বাংক পিএলসি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সিলেট-৩১০০ দরখাস্তের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫
১. প্রার্থীর পদের নাম খামের ওপর উল্লেখ করতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩. নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
৪. শিক্ষাক্ষেত্রের সব স্তরে প্রথম শ্রেণি/সিজিপিএ–৩.৫০/সমমান থাকতে হবে।
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এই ওয়েবসাইটে।