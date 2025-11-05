রূপালী ব্যাংক
রূপালী ব্যাংক
নিয়োগ

রূপালী ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন ডাক/কুরিয়ারে

প্রথম আলো ডেস্ক

চিফ সিকিউরিটি অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপালী ব্যাংক পিএলসি। ডাক/কুরিয়ার যোগে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএসও)

পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক (চুক্তিভিত্তিক)

পদসংখ্যা: ০১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিরক্ষা বাহিনী/আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগ/রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত মেজর বা এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

বয়সসীমা

সর্বনিম্ন ৪৫ বছর, সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

আবেদনের ঠিকানা

উপমহাব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ৫২-৫৩, ইউনূস ট্রেড সেন্টার, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ নভেম্বর ২০২৫।

