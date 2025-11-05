রূপালী ব্যাংকে নিয়োগ, আবেদন ডাক/কুরিয়ারে

চিফ সিকিউরিটি অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপালী ব্যাংক পিএলসি। ডাক/কুরিয়ার যোগে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক (চুক্তিভিত্তিক)
পদসংখ্যা: ০১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিরক্ষা বাহিনী/আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগ/রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত মেজর বা এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা।
সর্বনিম্ন ৪৫ বছর, সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
উপমহাব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ৫২-৫৩, ইউনূস ট্রেড সেন্টার, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩০ নভেম্বর ২০২৫।