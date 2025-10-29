বাংলাদেশ বিমানবাহিনী অফিসার ক্যাডেট হিসেবে সারা দেশ থেকে লোক নেবে
নিয়োগ

বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯৪ বিএএফএ কোর্সে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদসংখ্যা অনির্ধারিত।

পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. জিডি (পি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। GCE ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি।

২. এটিসি/এডিডব্লিউসি: উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি। এটিসি/এডিডব্লিউসি প্রার্থীদের শাখা এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারণ করা হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা

উচ্চতা: (পুরুষ) কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি। (মহিলা) জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, অন্যান্য শাখা: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।

বুকের মাপ: (পুরুষ) কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি। (মহিলা) কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।

ওজন: বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।

বয়সসীমা

১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২২ বছর (২৩ জুন ২০২৬ তারিখে)

আবেদনের নিয়ম

https://joinairforce.baf.mil.bd ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

যোগদানের সম্ভাব্য তারিখ

২৩ জুন ২০২৬

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫

* বিস্তারিত তথ্য ও অনলাইন আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন

