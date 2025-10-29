বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগের সুযোগ

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯৪ বিএএফএ কোর্সে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদসংখ্যা অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. জিডি (পি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। GCE ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি।
২. এটিসি/এডিডব্লিউসি: উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি ও এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি। এটিসি/এডিডব্লিউসি প্রার্থীদের শাখা এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারণ করা হবে।
উচ্চতা: (পুরুষ) কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি। (মহিলা) জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, অন্যান্য শাখা: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।
বুকের মাপ: (পুরুষ) কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি। (মহিলা) কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
ওজন: বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।
১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২২ বছর (২৩ জুন ২০২৬ তারিখে)
https://joinairforce.baf.mil.bd ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।
২৩ জুন ২০২৬
আবেদন শেষ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫
* বিস্তারিত তথ্য ও অনলাইন আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন