সরকারিভাবে ফিজিতে চাকরির সুযোগ, পদ ১০৫ বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর মাধ্যমে ফিজিতে পুরুষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩৮ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১০৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মে ২০২৬।
১. পদের নাম: ভারী যানবাহনচালক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন: ২৫০-৩৫০ ফিজি ডলার/ ১৩,৭৫০–১৯,২৫০ টাকা (প্রতি সপ্তাহ)
২. পদের নাম: এক্সক্যাভেটর চালক
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০–৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫–৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৩. পদের নাম: গ্রেডার মেশিনচালক
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৪. পদের নাম: ফর্কলিফট চালক
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৫. পদের নাম: স্প্রে পেইন্টার (ভারী যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৬. পদের নাম: স্প্রে পেইন্টার (হালকা যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৭. পদের নাম: প্যানেল বিটার (ভারী যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৮. পদের নাম: প্যানেল বিটার (হালকা যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৯. পদের নাম: বাস বডি নির্মাতা ও ফিনিশার
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১০. পদের নাম: অটোমোবাইল ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১১. পদের নাম: অটোমোবাইল ইলেকট্রিশিয়ান (হালকা যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১২. পদের নাম: ডিজেল মেকানিক (বাস/ট্রাক/ভারী যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৩. পদের নাম: অটোমোবাইল মেকানিক (হালকা যানবাহন)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৪. পদের নাম: ফিনিশিং জয়নার
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৫. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৬. পদের নাম: ফার্নিচার অ্যাসেম্বলার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৭. পদের নাম: ফার্নিচার পলিশার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৮. পদের নাম: ফার্নিচার ফেব্রিকেটর (আপহোলস্টার)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
১৯. পদের নাম: ওয়েল্ডার (আর্ক, মিগ ও টিগ)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২০. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২১. পদের নাম: লেদ মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২২. পদের নাম: অ্যালুমিনিয়াম পাউডার কোটিং টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৩. পদের নাম: গ্লাস কাটিং টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৪. পদের নাম: অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৫. পদের নাম: ইনভেন্টরি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৬. পদের নাম: জেনারেটর সার্ভিস টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০২
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৭. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৮. পদের নাম: টিম্বার ট্যালিম্যান
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
২৯. পদের নাম: বেভারেজ ফ্যাক্টরি মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৩০. পদের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: ৩০,০০০-৩৫,০০০ ফিজি ডলার/ ১,৬৫০,০০০–১,৯২৫,০০০ টাকা (প্রতিবছর)
৩১. পদের নাম: ব্রিজ বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: ৬.৫০-৭.৫০ ফিজি ডলার/ ৩৫৭.৫-৪১২.৫ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)
৩২. পদের নাম: জিওটেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৩. পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৪. পদের নাম: পেভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৫. পদের নাম: ট্রাফিক ও সেফটি বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৬. পদের নাম: কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৭. পদের নাম: জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
৩৮. পদের নাম: ম্যানেজার (প্রকিউরমেন্ট)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা
২২-৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ৩ বছর, যা নবায়নযোগ্য)। দৈনিক ০৮ ঘণ্টা ডিউটি, সপ্তাহে ০৬ দিন।
আবেদনের নিয়ম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি প্রয়োজন নেই।
বোয়েসেল-এর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ ৪৪,৮৫০ টাকা (পে-অর্ডার করতে হবে)
বিমানভাড়া ২,২০,০০০ থেকে ২,৪০,০০০ টাকা, এজেন্ট ফি ২০,০০০ টাকা, জব প্লেসমেন্ট ফি ১৫,০০০ টাকা, ওয়ার্ক পারমিট লিগালাইজ ফি ১৫,০০০ টাকা এবং ওয়ার্ক পারমিট ভেরিফিকেশন ফি ১০,০০০ টাকা।
চাকরি শেষে দেশে ফেরত আসার বিমানভাড়া নিয়োগকর্তা বহন করবে।
১০ মে ২০২৬