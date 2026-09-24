নীলফামারী জেলা প্রশাসকের অধীন চাকরি, পদ ১২

নীলফামারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২০ গ্রেডের তিন ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
২. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৪
৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আগ্রহী প্রার্থীগণ https://dcnilphamari.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি
৫৬ টাকা।
আবেদন শুরু: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদন শেষ: ২৬ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন www.nilphamari.gov.bd এবং https://dcnilphamari.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে।