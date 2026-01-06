বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট নেবে সিনিয়র স্টাফ নার্স, পদ ৫০

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৫০। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন-নার্সিং ডিগ্রি। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সনদধারী। সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে ছয় মাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে হবে। আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে (অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা) সরাসরি/ডাকযোগে জমা দিতে হবে। খামের ওপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
অধ্যাপক (ডা.) মো. মাহবুবুল হক, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট।
১০০০ টাকা (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।
২০ জানুয়ারি ২০২৬