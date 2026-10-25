নিয়োগ

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলাবাসীর জন্য ৩৭ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-৯, ঢাকায় জনবল নিয়োগ দেবে। ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে ৩৭টি শূন্য পদে নিয়োগে এ জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা পদসমূহে আবেদন করতে পারবেন।

একনজরে চাকরিসংক্রান্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর অঞ্চল-৯, ঢাকা

মোট পদের সংখ্যা: ৩৭টি

আবেদন শুরু: ২৫ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা

আবেদনের মাধ্যম: অনলাইন

আবেদনের ওয়েবসাইট: tax9.teletalk.com.bd

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পদভিত্তিক চাকরির বিবরণ ও যোগ্যতা—

১. সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩)

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ২৪,০০০ - ৫৮,০০০/-

২. উচ্চমান সহকারী (গ্রেড-১৪)

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০ - ৫৬,৮০০/-

৩. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৪)

পদসংখ্যা: ১১টি

বেতন স্কেল: ২৩,৫০০ - ৫৬,৮০০/-

৪. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)

পদসংখ্যা: ৯টি

বেতন স্কেল: ২১,৯০০ - ৫২,৯০০/-

৫. গাড়িচালক (গ্রেড-১৬)

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ২১,৯০০ - ৫২,৯০০/-

৬. মেশিন অপারেটর (গ্রেড-১৬)

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ২১,৯০০ - ৫২,৯০০/-

৭. নোটিশ সার্ভার (গ্রেড-২০)

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন স্কেল: ২০,০০০ - ৪৮,৪০০/-

৮. অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন স্কেল: ২০,০০০ - ৪৮,৪০০/-

৯. নিরাপত্তা প্রহরী (গ্রেড-২০)

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ২০,০০০ - ৪৮,৪০০/-

বয়সসীমা

১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে সাধারণ প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি ও পেমেন্ট পদ্ধতি

টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে আবেদন সাবমিটের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

*১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য: টেলিটকের চার্জসহ মোট ১১২/- টাকা

*৭ থেকে ৯ নম্বর পদের জন্য: টেলিটকের চার্জসহ মোট ৫৬/- টাকা

(অনগ্রসর নাগরিক—ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব পদে ফি মোট ৫৬/- টাকা)

এসএমএস পাঠানোর নিয়ম:

প্রথম SMS: TAX9 User ID লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

দ্বিতীয় SMS: TAX9 Yes PIN লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

আবেদনের নিয়মাবলি ও ছবি/স্বাক্ষর সাইজ

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে প্রবেশ করুন: tax9.teletalk.com.bd

প্রার্থীর রঙিন ছবির মাপ ৩০০x৩০০ পিক্সেল (সর্বোচ্চ ১০০ KB) এবং স্বাক্ষরের মাপ ৩০০x৮০ পিক্সেল (সর্বোচ্চ ৬০ KB) হতে হবে।

একজন প্রার্থী কেবল একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ও পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন অফিশিয়াল ওয়েবসাইট: taxeszone9dhaka.gov.bd

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