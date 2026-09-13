এসএমই ফাউন্ডেশনে চাকরি, বেতন মাসে ৩ লাখ ৪৪ হাজার

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংস্থা এসএমই ফাউন্ডেশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
পদের নাম: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
শিক্ষাজীবনের সকল স্তরে কমপক্ষে দুটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণিসহ সব পরীক্ষায় অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রি। প্রাইভেট সেক্টর এবং বেসরকারি খাতে কাজের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণির নির্বাহী হিসেবে কমপক্ষে ২০ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা।
৫০-৬০ বছর (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী)।
৩,৪৪,৯০০ টাকা। এ ছাড়া ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী সার্বক্ষণিক গাড়িসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
প্রাথমিকভাবে চুক্তির মেয়াদ হবে ৩ বছর। ৬ মাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতে অবশিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হবে। পরবর্তী সময়ে পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
চেয়ারপারসন, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল ৬ ও ৭), ই-৫ সি/১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ বরাবর আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরসরি প্রেরণ করতে হবে।
১০০০ টাকা।
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
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