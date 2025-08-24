নিয়োগ

বুয়েটে চাকরি, বেতন ৩৫৬০০ টাকা, করুন আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম সহকারী ইন্ট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। এ পদের একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সহকারী ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

আবেদনের যোগ্যতা—

১. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে।

২. প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন: সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন ৩৫,৬০০/- টাকা।

Also read:১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের ফল, প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য, এনটিআরসিএ যা করবে

আবেদনের নিয়মাবলি—

১. আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে নিজ হাতে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

২. আবেদনপত্রে নিজের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল দিতে হবে।

৩. আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, আরআইএসই সেন্টার, ইসিই ভবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১২০৫।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও তথ্য—

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ২৫/৮/২০২৫

Also read:শিক্ষা ক্যাডার ছেড়ে ৬ কর্মকর্তা যোগ দিলেন প্রশাসন-খাদ্য-কর ক্যাডারে

আবেদনকারীর জন্য নির্দেশনা—

  • নিয়োগ পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার যাতায়াত বা দৈনিক ভাতা দেওয়া হবে না।

  • কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ব্যতিরেকে এই নিয়োগপ্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল/পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

  • নিয়োগপ্রক্রিয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

  • চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

Also read:বেসরকারি সংস্থায় ক্যারিয়ার: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও পথচলার গল্প
আরও পড়ুন