পিএসসির ১০ম গ্রেডের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন–পিএসসি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়–বিভাগ–অধিদপ্তরের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই (Preliminary) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষা ৩০ আগস্ট ২০২৫, অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত (মোট ১ ঘণ্টা) অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। পরীক্ষাকেন্দ্রে বেলা ২টা থেকে ৩টার মধ্য প্রবেশ করতে হবে। ৩টার পর কোনো পরীক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

সরকারি বাঙলা কলেজ (৫০০০ জন), ঢাকা কলেজ (৪০০০ জন), সরকারি তিতুমীর কলেজ (৪০০০ জন), ইডেন মহিলা কলেজ (৪০০০ জন), বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ (৩০০০ জন), সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে (২২০৮ জন), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন হলের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে (৪০০ জন) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এবং পূর্ণমান হবে ১০০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে বই-পুস্তক, ব্যাগ, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনো রূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

যে সব প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের শ্রুতিলেখক প্রয়োজন, তাদের ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে কমিশন সচিবালয়ের নন-ক্যাডার (পরীক্ষা) শাখার পরিচালক বরাবর আবেদন করতে হবে।

প্রার্থীরা কমিশনের ওয়েবসাইট (www.bpsc.gov.bd) অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট (http://bpsc.teletalk.com.bd) থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র প্রেরণ করা হবে না।

