স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬১ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ময়মনসিংহ সিভিল সার্জন কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। ৬ পদে নেবে ২৬১ জন। রাজস্ব খাতের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শুধু ময়মনসিংহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা—
১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত ও অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ২৩১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ভারী যানবাহন চালনার হালনাগাদ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চালকেরা অগ্রাধিকার পাবেন।
৬. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০,৫৭০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
চাকরি আবেদনের বয়স
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮-৮-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম—
একই ব্যক্তি একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করে আবেদন জমা দিতে পারবেন।
আবেদন শেষ কবে—
অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন করা যাবে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
আগ্রহীরা আবেদনের পদ্ধতি, আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।