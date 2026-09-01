বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৫০

বেসরকারি সংস্থা সিএসএসে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫০। সরাসরি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: লোন অফিসার
পদসংখ্যা: ১৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্নাতক/স্নাতকোত্তর
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৩৯ বছর।
বেতন-ভাতা
অস্থায়ী অবস্থায় ২৩,০৮০-২৫,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে ২৫,৩২০-২৭,২৮০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের পরিচালক, এইচআরএম অ্যান্ড পিএমইএল বরাবর আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
পরীক্ষার স্থান ও তারিখ
১. সিএসএস বহদ্দারহাট ব্রাঞ্চ, মণি ভিলা, রোড নং-১, বাড়ী নং-৪৮৫, ব্লক-বি, চাঁদগাঁও আবাসিক এলাকা, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ৯.০০টা।
২. সিএসএস নরসিংদী সদর-০১ ব্রাঞ্চ, ভেলানগর, তিতাস গ্যাস রোড, মা ক্লিনিকের উত্তর পার্শ্বে (দ্বিতীয় তলা), জেলখানা মোড়, গ্রাম-চিনিশপুর, ডাকঘর-নরসিংদী।
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ৯.০০টা।
৩. সিএসএস জয়দেবপুর ব্রাঞ্চ বাড়ী নং-৫৯, ক্যাডেট কলেজ আবাসিক এলাকা, জয়দেবপুর পুলিশ লাইন, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ৯.০০টা।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা যাচ্ছে।
২. প্রার্থীর নিজস্ব মোটরসাইকেল ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।