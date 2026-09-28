জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১০০

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০০। অনলাইনে আবেদনের পর হার্ডকপি জমা দিতে হবে।
১. পদের নাম: সহকারী কম্পট্রোলার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৩. পদের নাম: ফিজিওথেরাপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: সেকশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৬. পদের নাম: কালচারাল অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৭. পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৮. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৯. পদের নাম: প্রশাসনিক অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
১০. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
১১. পদের নাম: ল্যাবরেটরি সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১২) ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
১২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
১৩. পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান (প্যাথলজি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
১৪. পদের নাম: ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
১৫. পদের নাম: গ্রন্থাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
১৬. পদের নাম: ড্রাইভার (হেভি)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
১৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৮. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৯. পদের নাম: বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
২০. পদের নাম: প্লাম্বার মিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
২১. পদের নাম: বুক সর্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
২২. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৮) ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
২৩. পদের নাম: লিফটম্যান
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
২৪. পদের নাম: বৈদ্যুতিক হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৫. পদের নাম: বৈদ্যুতিক লাইনম্যান হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৬. পদের নাম: মেকানিক হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৮. পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৯. পদের নাম: প্লাম্বার হেলপার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩০. পদের নাম: বাস হেলপার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩১. পদের নাম: বাস ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩২. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৩. পদের নাম: মাঠ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৪. পদের নাম: ওয়েল্ডিং হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৫. পদের নাম: রাজমিস্ত্রি হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৬. পদের নাম: সুইপার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৭. পদের নাম: হল অ্যাটেনডেন্ট (মহিলা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৮. পদের নাম: ক্যাশ কাউন্টার রক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩৯. পদের নাম: ডাইনিং অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
প্রার্থীকে jobs.juniv.edu ওয়েবসাইটে নিজস্ব প্রোফাইল তৈরি করে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাউনলোডকৃত আবেদন ফরম এবং পেমেন্ট রশিদ রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিতে হবে।
১ থেকে ১০ নম্বর পদ: ৬০০ টাকা;
১১ থেকে ১৭ নম্বর পদ: ৩০০ টাকা;
১৮ থেকে ৩৯ নম্বর পদ: ২০০ টাকা।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর ২০২৬। হার্ডকপি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৬।
১. আবেদনকারীদের অফিস অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে)
২. পুনর্বিজ্ঞপ্তি পদগুলোয় এর আগে আবেদনকারী প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।