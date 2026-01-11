এমআইএসটি’র ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া
নিয়োগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ষষ্ঠ ও নবম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) ১৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও নবম গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ১২ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) (জিআইএস) অ্যানালিস্ট জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
২. পদের নাম: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৩. পদের নাম: প্রোগ্রামার [সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২)]
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

৪. পদের নাম: নেটওয়ার্ক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার [সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২১)]
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৫. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
৬. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ল্যাবরেটরি)
পদসংখ্যা: ০৮
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা।

  • সব গ্রেডের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

  • আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

  • আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা।

  • আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।

