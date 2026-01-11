প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ষষ্ঠ ও নবম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) ১৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও নবম গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ১২ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) (জিআইএস) অ্যানালিস্ট জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
২. পদের নাম: সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২) আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৩. পদের নাম: প্রোগ্রামার [সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২)]
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৪. পদের নাম: নেটওয়ার্ক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার [সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার-২ (সিএসও-২১)]
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৫. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
৬. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ল্যাবরেটরি)
পদসংখ্যা: ০৮
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি
২২৩ টাকা।
সব গ্রেডের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।