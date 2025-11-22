পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ, পদ ১৫

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৫টি অস্থায়ী পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এই নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১. প্রধান শিক্ষক: ১ জন
২. সহকারী শিক্ষক (পুরুষ): ২ জন
৩. সহকারী শিক্ষক (মহিলা): ৩ জন
৪. সহকারী শিক্ষক (আইসিটি): ১ জন
৫. সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা): ১ জন
৬. সহকারী শিক্ষক (চারুকলা/ড্রয়িং): ১ জন
৭. সহকারী শিক্ষক (বাদ্যযন্ত্র): ১ জন
৮. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ১ জন
৯. অফিস সহায়ক: ১ জন
১০. দপ্তরি–আয়া: ১ জন
১১. পরিচ্ছন্নতাকর্মী: ১ জন
১ থেকে ৭ নং পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর এবং ৮ থেকে ১১ নং পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের কপির সঙ্গে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব সনদ/ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট, জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ, মুক্তিযোদ্ধা সনদ বা কোটা–সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করে সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী বরাবর ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫।
আবেদন ফি:
আবেদন ফি বাবদ পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে:
১ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা
২-৮ নং পদের জন্য ১০০ টাকা
৯-১১ নং পদের জন্য ৫০ টাকা
বিস্তারিত নিচের বিজ্ঞপ্তিতে দেখুন: