ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডে ট্রেইনি পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার (ডাইরেক্ট সেলস টিম–কার্ড সেলস, কিউআর, পিওএস)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড।
পদের নাম: ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার (ডাইরেক্ট সেলস টিম–কার্ড সেলস, কিউআর, পিওএস)।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সম্মান ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ব্যাংক খাতে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রধান দায়িত্বসমূহ
গ্রাহকদের কাছে ট্রাস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড বিক্রি করা এবং নতুন গ্রাহক তৈরিতে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করা। মার্চেন্ট ও গ্রাহকদের বাংলা কিউআর ও পিওএস প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে সহায়তা করা। নির্ধারিত মাসিক ও ত্রৈমাসিক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের পণ্যের সুবিধা ও শর্তাবলি তুলে ধরা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ ও যাচাই করা।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী প্রার্থীদের লিংকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০২৬।