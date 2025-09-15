সিনিয়র অফিসার নেবে বেসরকারি ব্যাংক, বেতন ৪০০০০

বেসরকারি উত্তরা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ডিগ্রি।
আবেদনে বয়সসীমা: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ আবেদনকারীর বয়স ৩২ বছরের মধ্য হতে হবে।
বেতন: প্রবেশনকালীন সময়ে প্রতি মাসে বতেন হবে ৪০,০০০ টাকা। প্রবেশনের সময় হবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার এক বছর পর্যন্ত। সফলভাবে প্রবেশন শেষ হওয়ার পরে চাকরি নিশ্চিত হবে সে সময় বেতনস্কেল হবে ২২০০০–৫৭৪০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার পাবেন প্রার্থী।
আবেদনপদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।