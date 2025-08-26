জাগো ফাউন্ডেশনে ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর পদে নিয়োগ

তরুণদের ক্ষমতায়ন ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম সম্প্রসারণে জাগো ফাউন্ডেশন ‘ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আটটি বিভাগে মোট আটজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
প্রার্থীদের সমাজবিজ্ঞানে (সোশিওলজি) স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এনজিও খাতে এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, নেতৃত্বের সক্ষমতা এবং কম্পিউটার ও ডিজিটাল টুলস ব্যবহারে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
নিয়োগপ্রাপ্তরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের (ভিবিডি) কার্যক্রম তদারক ও সম্প্রসারণে কাজ করবেন। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম জোরদার, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নেটওয়ার্ক সমন্বয়, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তোলা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। শিশু ও তরুণদের সুরক্ষা নীতি মানা বাধ্যতামূলক।
চাকরিটি চুক্তিভিত্তিক। মাসিক বেতন ২৩ হাজার থেকে ২৪ হাজার টাকা। সপ্তাহে দুই দিন ছুটি থাকবে।
প্রতিষ্ঠান: জাগো ফাউন্ডেশন
পদবি: ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ৮
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক
বেতন: ২৩,০০০-২৪,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫