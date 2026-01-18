আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
নিয়োগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চাকরি, আবেদন পাঠাতে হবে ডাকযোগে

প্রথম আলো ডেস্ক

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকার শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭টি ভিন্ন পদে মোট ১৩ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর–৬টি

২. ক্যাশিয়ার-১টি

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১টি

৪. গাড়িচালক-২টি

৫. অফিস সহায়ক-১টি

৬. নিরাপত্তা প্রহরী - ১টি

৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী-১টি

আবেদনের বয়স

আবেদনকারীর বয়স ১/১/২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৪ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে আবেদনপত্র লিখে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রসহ ‘রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা’ বরাবর ডাকযোগে অথবা সরাসরি পৌঁছাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পদের নাম ও নিজ জেলা খামের ওপর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকা এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

