বেসরকারি সংস্থা নেবে অফিসার, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্যবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেবে। ১৮ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার (সাপ্লাই চেইন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদন বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৫৯,৯১০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫।