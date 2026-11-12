হবিগঞ্জ পৌরসভায় ১৫তম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

হবিগঞ্জ পৌরসভায় ১৫তম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ সময় আগামী ২০ ডিসেম্বর।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)।
২. পদের নাম: বাজার পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৪)।
৩. পদের নাম: সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৪. পদের নাম: সহকারী কর আদায়কারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড–১৫)।
৫. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৬. পদের নাম: আদায়কারী (বাজার শাখা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৭. পদের নাম: জিপচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৮. পদের নাম: বিদ্যুৎ মিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৯. পদের নাম: পাম্পচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড–২০)।
বয়সসীমা
২০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরাসরি প্রশাসক, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি
১, ২ ও ৪ নম্বর পদ: ৩০০ টাকা।
অন্যান্য পদ: ২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ ডিসেম্বর ২০২৬