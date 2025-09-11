পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে নবম গ্রেডে চাকরি

ষষ্ঠ থেকে নবম গ্রেডের ১১টি পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে এমফিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে থিসিসসহ এমএসসি বা এমএস ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে অন্যূন ৩ (তিন)টি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (গ্রেড-৬)
২. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার)
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচতি ডিগ্রি;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমফিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএস বা এমইসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে অন্যূন তিনটি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (গ্রেড-৬)
৩. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিষয়ে এমফিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিষয়ে এমএস বা এমইসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে অন্যূন ৩ (তিন)টি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (গ্রেড-৬)
৪. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেমিক্যাল)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমফিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞাতা;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএস বা এমইসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে অন্যূন ৩ (তিন)টি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (গ্রেড-৬)
৫. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেটালার্জিক্যাল)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমফিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএস বা এমইসহ। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (গ্রেড-৬)
৬. ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৭. ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৮. ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৯. সহকারী পরিচালক (অর্থ)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটারে এমএস অফিসে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে এবং সমগ্র শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
বয়সসীমা
ক. ১ থেকে ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
খ. ৬ থেকে ৯ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত শর্তাবলি
১. আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
২. অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থী তাঁর রঙিন ছবি (৩০০ x ৩০০ pixel) স্বাক্ষর (৩০০ x ৮০ pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ, সর্বোচ্চ ১০০ KB ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ ৬০ KB হতে হবে।
আবেদন ফি
১. সব পদের ক্ষেত্রে ভ্যাটসহ আবেদন ফি ২২৩/– টাকা।
২. অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) সব পদে ভ্যাটসহ আবেদন ফি ৫৬/– টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় ২৫/১০/২০২৫, বিকেল ৫টা।