ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে দুটি স্থায়ী পদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সহকারী অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: দর্শন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণি/৪.০০-এর মধ্যে ন্যূনতম সিজিপিএ–৩.৫০ থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ/৫.০০-এর মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ–৪.২৫ থাকতে হবে।
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনতম তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণায় ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; অথবা গবেষণা কর্মকর্তা বা সমমানের পদে কোনো স্বনামধন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ছয় বছরের গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১ (এক) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীর ডিওআই (Digital Object Identifier)-সংবলিত ইনডেক্সড/মানসম্মত জার্নালে অন্তত ৩ (তিন)টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত থাকতে হবে। প্রিডেটরি জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য হবে না।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- টাকা।
আবেদনের নির্দেশনা
১. https://jobs.du.ac.bd](https://jobs.du.ac.bd) ওয়েবসাইটে লগইন করে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের আটটি কপি এবং সনদপত্র, প্রশংসাপত্র, মার্কশিট ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ ৭৫০/- (টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (যা রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে প্রদানযোগ্য) ২৮/০৯/২০২৫ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট পৌঁছাতে হবে।
৩. যেসব প্রার্থী ইতিমধ্যে কোনো চাকরিতে কর্মরত, তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
৭৫০/– টাকা
অনলাইন আবেদন করার শেষ সময়
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১১:৫৯ মিনিট।