বেসরকারি ব্যাংক নেবে ট্রেইনি অফিসার, আবেদন অভিজ্ঞতা ছাড়াই

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি খাতের অন্যতম ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কন্টাক্ট সেন্টার বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইস্টার্ন ব্যাংক ট্রেইনি অফিসার পদে কতজন নেবে, তা নির্ধারিত নয়। নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য বয়স নির্ধারিত নয়। ট্রেইনি অফিসার পদের কেউ চাকরি পেলে পদায়ন হবে রাজধানীর গুলশানে। এ পদে গ্রাহককেন্দ্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিল্পে শীর্ষস্থানীয় পরিবেশে কাজ করার সুযোগ থাকবে।

বেতন ও সুবিধাদি

পূর্ণকালীন এ চাকরিতে মাস শেষে বেতন মিলবে ৩১ হাজার টাকা। এ ছাড়া উৎসব ও কর্মদক্ষতা বোনাস, চিকিৎসা খরচসহ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী অন্য সুযোগ-সুবিধাও মিলবে। যোগদানের ১৮ মাস পরে কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকের স্থায়ী কর্মী হওয়ার সুযোগ থাকবে।

আবেদনের যোগ্যতা

*বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে;

*ন্যূনতম ৬ মাস চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। সদ্য স্নাতক শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন;

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ২৮ আগস্ট ২০২৫

*কাজের ক্ষেত্র, আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

