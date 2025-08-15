নিয়োগ

ভোলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৭০ পদে চাকরি, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চাকরি–২ (অ্যাপ্রুভ)

সেকশন: , চাকরি

ট্যাগ:

ছবি: বা হ্যান্ডসেকের ফাইল ছবি

মেটা ও এক্সসার্প্ট:

আরও পড়ুন:

ভোলা সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫টি ভিন্ন পদে মোট ৭০ জনকে নিয়োগ দিতে এই পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও সংখ্যা—

১. পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ১০২০০–২৪৬৮০ টাকা

২. স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ২টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৩. সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৭টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৪. স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ৫৯টি

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৫. গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

প্রতিটি পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসহ অন্য তথ্য বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনে বয়সসীমা—

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনপ্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

আবেদন শুরু: ২৮ জুলাই ২০২৫, সকাল ৯টা থেকে

আবেদন শেষ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৪টায়।

Also read:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশাল নিয়োগ, পদ ৩৬৩

আবেদন ফি কত—

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/- টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২/- টাকা, মোট ১১২/- টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—

  • যাঁরা আগের উল্লেখিত পদগুলোর জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

  • প্রার্থীকে অবশ্যই ভোলা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

  • পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে এসএমএস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

  • আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

Also read:প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭০০০ শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি চাকরিবিধি চূড়ান্ত হওয়ার পরপরই
আরও পড়ুন