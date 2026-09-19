নিয়োগ

বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানিতে চাকরি, বেতন প্রায় ১ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড (বিসিআরইসিএল) একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (প্ল্যান্ট ম্যানেজার) নিয়োগ দেবে। চুক্তিভিত্তিকভাবে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (প্ল্যান্ট ম্যানেজার)

পদসংখ্যা: ১

Also read:সিভিতে যেসব দক্ষতা থাকলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ৪২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

আবেদনকারীর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে অন্তত বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ৫–এর মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ–৩ এবং ৪-এর মধ্যে ন্যূনতম সিজিপিএ–২.৫ থাকতে হবে।

প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অন্তত ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাশাপাশি বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী বা তার ওপরের পদে অন্তত ৮ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

বেতন

৯৭ হাজার ৩৭০ টাকা।

বয়স

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৪২ বছর হতে হবে।

Also read:সিনিয়র অফিসারের ৯০৩ পদ, এমসিকিউর প্রস্তুতিতে যে যে কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে

আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারীর কভার লেটার, বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি, সব শিক্ষাগত ট্রান্সক্রিপ্ট বা মার্কশিট, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাতীয়তা সনদের কপি এবং গত ছয় মাসের মধ্যে তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড, ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-১৩), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ঠিকানায়।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১ অক্টোবর ২০২৬।

আরও পড়ুন