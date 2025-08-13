নিয়োগ

সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে চাকরি, রাজস্ব খাতের ১৫ পদে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে ১৫ জনকে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি। ১৫ জুলাই থেকে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. পদের নাম: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১১

বেতনস্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে

২. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১৪

বেতনস্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে

৩. পদের নাম: অভ্যর্থনাকারী

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ১৬

বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৮টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

৫. পদের নাম: ক্লাশ অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

৬. পদের নাম: বিনোদন কক্ষ অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আগ্রহীদের

৭. পদের নাম: মালি

পদসংখ্যা: ০১টি

গ্রেড: ২০

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অন্যূন অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮/ টাকা এবং ২ থেকে ৩ নং পদের জন্য সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা ও ০৪ হতে ০৭ নং পদের জন্য এবং উল্লেখিত সকল গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) প্রার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ৫৬ জমা দিবেন।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৫

