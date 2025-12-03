সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগ, জিপিএ–৩ হলেই আবেদন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৫-২৬ সালের জন্য সৈনিক পদে (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং চলবে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।
পদের নাম:
১. সাধারণ ট্রেড (GD)
২. টেকনিক্যাল ট্রেড (TT)
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১। সাধারণ ট্রেড (GD): এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–৩.০০।
২। টেকনিক্যাল ট্রেড (TT): এসএসসি ভোকেশনালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিপিএ–৩.০০ অথবা এসএসসি/সমমান + ন্যূনতম তিন মাস মেয়াদি কারিগরি কোর্স। বিজ্ঞান বিভাগ বা ডিপ্লোমা প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্নকারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে সর্বনিম্ন ১৭ বছর ও সর্বোচ্চ ২২ বছর হতে হবে।
(পুরুষ)
উচ্চতা: ১.৬৫ মিটার (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১.৬৩ মিটার)
ওজন: ন্যূনতম ৪৯.৯০ কেজি
(নারী)
উচ্চতা: ১.৫৫ মিটার (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১.৫২ মিটার)
ওজন: ন্যূনতম ৪৭ কেজি
অবিবাহিত
যোগ্য প্রার্থীদের ৩৬ সপ্তাহ মেয়াদি মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
টেলিটক সিম থেকে এসএমএস করতে হবে। প্রাপ্ত USER ID ও Password দিয়ে এই সাইটে http://sainik.teletalk.com.bd](http://sainik.teletalk.com.bd আবেদন করতে হবে। আবেদন শেষে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করতে হবে (৭ দিনের মধ্যে)
৩০০ টাকা (পরীক্ষা ফি ২০০ টাকা ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ১০০ টাকা)।
আবেদন শুরু: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার তারিখ ও স্থান পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা আগে টেলিটক থেকে এসএমএসে জানানো হবে।
সশস্ত্র বাহিনী/সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত
সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত
ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত
দ্বৈত নাগরিক