ইউনিলিভারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শেষ ২৪ নভেম্বর

ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ‘হেড অব কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড লজিস্টিকস’ পদে নিয়োগ দিচ্ছে। সাপ্লাই চেইন অপারেশনে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৪ নভেম্বর ২০২৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: লজিস্টিকস/সাপ্লাই চেইন/ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি। সাপ্লাই চেইন অপারেশনে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং বড় টিম নেতৃত্বদানের দক্ষতা। SAP, WMS এবং পরিবহন খাতের বাজারগত ধারণা।
প্রতিষ্ঠানের বেতনকাঠামো অনুযায়ী।
humanresources.ubl@unilever.com ই-মেইলে রিজিউম/জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে হবে অথবা ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, শানতা ফোরাম, দশম তলা, ১৮৭-১৮৮/বি, বীর উত্তম মীর শওকত সরাক, ঢাকা-১২০৮
২৪ নভেম্বর ২০২৫