সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৪৫

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা রাজস্ব খাতে একাধিক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২৯ ক্যাটাগরির পদে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
১. পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)
২. পদের নাম: মৌলভি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)
৩. পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ (গ্রেড-১১)
৪. পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৬. পদের নাম: দপ্তর সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৭. পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৮. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
৯. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
১০. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ (গ্রেড-১২)
১১. পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ (গ্রেড-১৪)
১২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার গ্রেড-২
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)
১৩. পদের নাম: মেকানিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)
১৪. পদের নাম: করণিক কাম মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৫. পদের নাম: টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৬. পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রড-২)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ (গ্রেড-১৫)/৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)
১৯. পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ (গ্রেড-১৯)
২০. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ (গ্রেড-১৯)
২১. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২২. পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৩. পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৪. পদের নাম: দপ্তরি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৫. পদের নাম: পিয়ন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৬. পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৭. পদের নাম: রন্ধন সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৮. পদের নাম: বার্তা বাহক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০)
২৯. পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ (গ্রেড-২০
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ https://bsri.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ ও ২ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;
৩ থেকে ১০ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
১১ থেকে ১৮ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
১৯ থেকে ২৯ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০: ০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫:০০ টা।
নির্দেশনা
২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আলোকে যাঁরা বিভিন্ন পদে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই এবং তাঁদের প্রার্থিতা বহাল থাকবে।
www.bsri.gov.bd অথবা http://alljobs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখুন।