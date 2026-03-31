শক্তি ফাউন্ডেশন নেবে ২০০ ট্রেইনি অফিসার, বেতন ২৭০০০, আবেদন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত

শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন ‘ট্রেইনি অফিসার (মাইক্রোফাইন্যান্স)’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে আগ্রহী ২০০ জনকে এই পদের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সম্মান পাস।
বয়স: আবেদনকারীর বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
অন্যান্য: প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনায় দক্ষ হতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
বেতন ও সুযোগ–সুবিধা
প্রশিক্ষণের সময় মাসিক সাত হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। শিক্ষানবিশকালে বেতন ও অন্যান্য ভাতা মিলিয়ে মাসিক ২২ হাজার ৫০০ টাকা এবং স্থায়ী হওয়ার পর ২৭ হাজার ৫০০ টাকা বেতন পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মোটরসাইকেল চালনা, দূরত্ব ভাতা ও কৌশলগত আঞ্চলিক ভাতা হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে তিনটি উৎসব বোনাস ও লাঞ্চের সুবিধা।
কর্মস্থল ও দায়িত্ব
নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে পদায়ন করা হতে পারে। তাঁদের মূল দায়িত্ব হবে জরিপের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন করা, ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং কিস্তি ও সঞ্চয় সংগ্রহ নিশ্চিত করা।
আবেদনের শেষ সময়
