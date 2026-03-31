বস্ত্র অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের পদে লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ পিএসসির

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের ‘ফটো টেকনিশিয়ান’ পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ, কেন্দ্র, সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ২০০ নম্বরের হবে। এর মধ্য বাংলা-৫০, ইংরেজি-৫০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা-৬০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার সময়কাল ৪ ঘণ্টা। সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে, তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য—
পদের নাম: ফটো টেকনিশিয়ান (১০ম গ্রেড)
পরীক্ষার তারিখ: ১৩ মে ২০২৬
সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত
স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
প্রার্থীদের কমিশনের ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতিত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না।