বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, এইচএসসি ২০২৫ প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২৬ সালের অফিসার ক্যাডেট ব্যাচে (দ্বিতীয় গ্রুপ) ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। ১ অক্টোবর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও বিবরণ
অফিসার ক্যাডেট
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০, অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
অথবা, ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীদের জন্য ও লেভেলে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম তিনটিতে এ গ্রেড, তিনটিতে বি গ্রেড থাকতে হবে এবং এ লেভেলের জন্য ন্যূনতম একটিতে এ গ্রেড এবং দুটি বিষয়ে বি গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০ অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় থাকতে হবে।
২০২৫ সালের এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা ও শারীরিক যোগ্যতা
০১/০৭/২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২১ বছর (এইচএসসি/সমমান পাস) এবং ১৮ থেকে ২৩ বছর (স্নাতক প্রার্থীদের জন্য)।
প্রার্থীর শারীরিক উচ্চতা কমপক্ষে ১.৬৩ মিটার (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি) ও বুকের মাপ ৩০ ইঞ্চি (স্বাভাবিক) এবং ৩২ ইঞ্চি (প্রসারিত) হতে হবে। নারী প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা ১.৬০ মিটার (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি) ও বুকের মাপ ২৮/৩০ ইঞ্চি নির্ধারিত।
দৃষ্টি ৬/৬ থাকতে হবে (LASIK/PRK/SMILE করানো যাবে না)।
বেতন ও ভাতা
প্রশিক্ষণকালীন অবস্থায় নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হবে।
সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর অফিসার পদে যোগদান করলে নিয়ম অনুযায়ী বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া
প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে গিয়ে “APPLY NOW” বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে। ফরম পূরণের সময় Personal Information Form ও Commission Form Commission-1A সঠিকভাবে পূরণ করে জমা দিতে হবে। পেমেন্ট ও ফরম জমা দেওয়ার পর Tracking Number দিয়ে সাইন ইন করতে হবে।
আবেদন ফি
আবেদন ফি ৭০০ টাকা। পেমেন্ট করা যাবে মোবাইল ব্যাংকিং, ব্যাংক কার্ড বা অন্যান্য মাধ্যমে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৬ নভেম্বর ২০২৫
নির্দেশনা
প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা ও ওজন নির্ধারিত মানের হতে হবে।
পূর্ববর্তী কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে অযোগ্যঘোষিত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।
কোনো ভুয়া তথ্য প্রদান করলে প্রার্থী অযোগ্যঘোষিত হবেন।
পরীক্ষার সময় প্রার্থীকে প্রিন্ট করা প্রবেশপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার: ২৬ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
লিখিত পরীক্ষা (ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব): ১২ ডিসেম্বর ২০২৫।
চূড়ান্ত মেডিকেল ও বাছাই: ১৮ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০২৬।
যোগদানের সম্ভাব্য সময়: ২১ জুলাই ২০২৬।