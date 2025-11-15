এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

কর্মী নেবে বেসরকারি ব্যাংক, স্নাতকে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির ‘এসও-ইও’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৫ নভেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: এসও-ইও (কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিড (সিইআরটি), ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন)।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে;

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে বেতন। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তরিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

