স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে চাকরি, ২০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

শাখা ব্যবস্থাপক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি। দেশের বিভিন্ন বিভাগের শাখায় সম্ভাব্য শাখা ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রার্থীদের ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং খাতে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা
২০ থেকে ৫৫ বছর।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থান উল্লেখ করা হয়েছে।
বেতন-ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনে নিয়ম: এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩ অক্টোবর ২০২৬
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