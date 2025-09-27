এই বিজ্ঞপ্তিতে পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ৬৩টি পদকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
নিয়োগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬৩ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। এ জন্য একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ৬৩টি পদকে নিয়োগ দেওয়া হবে। শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন। এ জন্য আলাদা ফি দিতে হবে। তবে একই দিনে পরীক্ষা পড়লে একটিতেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

গ্রেড-১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ/প্রাণিবিজ্ঞানে ২.২৫ সিজিপিএসহ স্নাতক/ স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/ সমমান থাকতে হবে।

২. সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

পদের সংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

গ্রেড-১০

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/ সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি। অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সারা শিক্ষাজীবনে একটির বেশি ২.৫ জিপিএ বা ২.২৫ সিজিপিএর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. জুনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

গ্রেড-১১

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি/ সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি। অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সারা শিক্ষাজীবনে একটির বেশি ২.৫ জিপিএ বা ২.২৫ সিজিপিএর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. জুনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

গ্রেড-১১

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সারা শিক্ষাজীবনে একটির বেশি ২.৫ জিপিএ বা ২.২৫ সিজিপিএর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. জুনিয়র শিক্ষক

পদসংখ্যা: ৪৭

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

গ্রেড-১১

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ২.৫ সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সারা শিক্ষাজীবনে একটির বেশি ২.৫ জিপিএ বা ২.২৫ সিজিপিএর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

বয়সসংক্রান্ত তথ্য

আবেদনের শেষ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।

আবেদন ফি

ক্রমিক নং ১–২–এ বর্ণিত পদের জন্য ২০০ টাকা এবং ক্রমিক নং ৩–৫ নম্বর পদের জন্য ১৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে অনলাইন সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে। ফি শুধু টেলিটক প্রিপেইড মোবাইলের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে।

* আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

