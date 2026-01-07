বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২৬০টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে
বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২৬০টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে
নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে ৩য় থেকে ১০ম গ্রেডে চাকরি, পদ ২৬০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২৬০টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩য় থেকে ১০ম গ্রেডে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (IT)
পদসংখ্যা: ৭৯
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-১৭, অগ্রণী ব্যাংক-৪১, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব‍্যাংক-০৭, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-১৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. পদের নাম: অফিসার (IT)
পদসংখ্যা: ৭০
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক পিএলসি-১৭, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি-৪৪, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০৯
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৩. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার)
পদসংখ্যা: ৩৩
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-০১, রূপালী ব্যাংক-২০, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-০৬, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-০২, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন-০১, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ-০২, কর্মসংস্থান ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

Also read:এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

৪. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)/সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি:)/অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি: সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ
পদসংখ্যা: ৫৪
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-০৩, রূপালী ব্যাংক-১৫, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-০৬, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-০৬, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-২৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৬. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ২১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: রূপালী ব্যাংক-২০, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

ব্যাংকের চাকরি

৭. পদের নাম: চিফ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
৮. পদের নাম: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা

১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের বয়সসীমা ২১ থেকে ৩২ বছর।
৭ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ৫০ বছর।
৮ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

Also read:ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৫৭

আবেদনের নিয়ম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট https:/erecruitment.bb.org.bd এ নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে নিবন্ধন করে আবেদন করতে হবে। এর আগে নিবন্ধন করা প্রার্থী বিদ্যমান জীবনবৃত্তান্ত ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২০০ টাকা। অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ সময়

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আবেদনের বিস্তারিত জানতে নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

Also read:সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি সকালে নয়, হবে বিকেলে
আরও পড়ুন