খুলনা সিটি করপোরেশনে ৬ষ্ঠ থেকে ১২তম গ্রেডে নিয়োগ

খুলনা সিটি করপোরেশনের ৬ষ্ঠ থেকে ১২তম গ্রেডের ১৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে ডাকযোগে। আবেদন শুরু হয়েছে ১৩ নভেম্বর ২০২৫ থেকে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
২. নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
৪. সহকারী হেলথ অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা (গ্রেড-৮)
৫. ভেটেরিনারি সার্জন
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৮. উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৯. এস্টিমেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১০. চিফ অ্যাসেসর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১১. ড্রাফট্সম্যান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
বয়সসীমা—
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
www.khulnacity.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে প্রশাসক, খুলনা সিটি করপোরেশন বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হবে। চাকরিপ্রার্থীর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র ব্যতীত ও স্বাক্ষরবিহীন আবেদন ফরম গ্রহণযোগ্য হবে না।
১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি: ৫০০ টাকা
৭ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি: ৪০০ টাকা
১১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি: ৩০০ টাকা
*নির্ধারিত ফি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদন শেষ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫