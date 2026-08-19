‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে এ নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে এ নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে নিয়োগ, দৈনিক সম্মানি ২৬০০ টাকা

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকে খণ্ডকালীন ‘চিকিৎসক’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। ‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে এ নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: চিকিৎসক (খণ্ডকালীন)

পদসংখ্যা: ১

বয়স

১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৬২ বছর।

Also read:২০২৭ সালের এসএসসি জানুয়ারির পরিবর্তে মার্চে নেওয়ার চিন্তাভাবনা

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। বিএমডিসি কর্তৃক মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার হিসেবে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন–ভাতা

দৈনিক ২ হাজার ৬০০ টাকা।

চুক্তির মেয়াদ

সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং এ নিয়োগ যেকোনো পক্ষের ১৫ দিনের নোটিশে বা ১৫ দিনের সম্মানীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান বা সমর্পণ সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে।

Also read:৯০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা সিইও এবার নিজের চাকরি ফিরে পেতে লড়ছেন

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি, ডাকযোগে বা ই-মেইলে আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ই–মেইল: gm.hrd@bb.org.bd

আবেদনের শেষ তারিখ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

আরও পড়ুন