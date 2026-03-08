অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০ জনের চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু ১১ মার্চ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর-এ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৩ থেকে ১৮তম গ্রেডে মোট ২০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১১ মার্চ থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৩. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল:১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৪. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৫. গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৬. সিপাই
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
৭. ফটোকপি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
আবেদনপ্রক্রিয়া ও ফি—
আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ৬ ও ৭ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য সব পদে আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদন শুরু: ১১ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫টা।