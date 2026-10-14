শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটিতে উপাচার্য নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর।
পদের নাম: উপাচার্য
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী অধ্যাপক হতে হবে। প্রার্থীর পিএইচডি বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ, শ্রেণি বা সি গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, একাডেমিক প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সম্মিলিতভাবে অন্তত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে অধ্যাপক হিসেবে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ–উপাচার্য, অনুষদ বা স্কুলের ডিন কিংবা সমপর্যায়ের জ্যেষ্ঠ একাডেমিক নেতৃত্বের পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন—
বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম—
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ট্রাস্ট, প্লট–০৬, রোড/অ্যাভিনিউ–০৬, সেক্টর–১৭/এইচ–১, উত্তরা, ঢাকা–১২৩০।
আবেদনের শেষ তারিখ—
৩১ অক্টোবর ২০২৬
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