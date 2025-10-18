নিয়োগ

যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজে শিক্ষক–কর্মকর্তাসহ ৪৭ পদে নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক

যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১৬ নভেম্বর।

পদের নাম ও মোট পদসংখ্যা

পদের নাম: উপাধ্যক্ষ

পদসংখ্যা: ১

পদের নাম: অধ্যাপক, সহযোগী বা সহকারী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ১৬

পদের নাম: লেকচারার

পদসংখ্যা: ৯

পদের নাম: রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ৭

পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ৩

পদের নাম: কর্মচারী (বিভিন্ন পদে)

পদসংখ্যা: ১১

নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশনা কলেজ ওয়েবসাইটে (www.amcj.edu.bd) পাওয়া যাবে।

বয়সসীমা

উপাধ্যক্ষ বা অধ্যাপক অনূর্ধ্ব ৬০, সহযোগী অধ্যাপক অনূর্ধ্ব ৫৫, সহকারী অধ্যাপক অনূর্ধ্ব ৫২, রেজিস্ট্রার ৩৫, সহকারী রেজিস্ট্রার ও প্রভাষক ৩৫ বছর ও কর্মচারীদের সব পদে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনের জন্য নির্ধারিত ‘আবেদন ফরম’ কলেজ ওয়েবসাইট (www.amcj.edu.bd) থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আবেদনপত্রসহ সব কাগজপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আর্মি মেডিকেল কলেজ যশোর, যশোর সেনানিবাস।

আবেদন ফি

-উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য এক হাজার টাকা।

-রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার/প্রভাষক পদের জন্য ৫০০ টাকা।

-কর্মচারীদের সব পদের জন্য ৩০০ টাকা।

*ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

১৬ নভেম্বর ২০২৫

