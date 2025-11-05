বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪০ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন কার্যালয়গুলোতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৪০টি পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে।৩টি শাখার ১৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু বান্দরবান জেলার বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।
সংস্থাপন শাখা
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং/ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
নেজারত শাখা
পদসংখ্যা: ০৫
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০৯
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ১৫
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
সার্কিট হাউস
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রান্নার কাজে অন্যূন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
https://debandarban.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
ক্রমিক নম্বর ১-৫ পর্যন্ত পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
ক্রমিক নম্বর ৬-১৫ পর্যন্ত পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
সব গ্রেডের পদে অনগ্রসর নাগরিকদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
*আবেদনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ফিু জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা