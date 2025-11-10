চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার্সে আবেদন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে স্থায়ী ভিত্তিতে চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সহকারী গ্রন্থাগারিক
পদসংখ্যা: ০৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃত মানের গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার প্রশাসনে কর্মকর্তা হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে ৭ বছরের চাকরির বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অনার্স/মাস্টার্স ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কর্মকর্তা হিসেবে ৩ বছরসহ কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকলে প্রার্থিতা বিবেচিত হবে না।
বেতন গ্রেড: সপ্তম
আবেদনের নিয়ম
ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে অথবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করা যাবে। উপরোক্ত পদসমূহের জন্য ৮ সেট দরখাস্ত ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮.৩০ মি. থেকে দুপুর ৩.৩০ মি. পর্যন্ত) জমা দেওয়া যাবে।
আবেদন ফি
৫০০ টাকা।
*অগ্রণী/জনতা ব্যাংক লি: এর যেকোনো শাখা থেকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে অগ্রণী/জনতা ব্যাংক লি., চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চট্টগ্রাম বরাবর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. উক্ত পদসমূহে নিয়োগ পেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রথম যোগদানের পর অন্তত ২ বছর চাকরি করতে হবে এবং যোগদানের সময় এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।
২. প্রার্থী তাঁর আবেদনে কোনো অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা/প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় গোপন করে থাকলে এবং পরবর্তী সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে এসব শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর চাকরিজীবনে কোনো পদোন্নতি/নিয়োগের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে না।
৩. চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।