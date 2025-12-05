নিয়োগ

খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের আওতায় ৩য় ও ৫ম গ্রেডের তিনটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

বিভাগ/দপ্তর: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

পদসংখ্যা: ০১টি

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড–৩)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর

২. পরিচালক

বিভাগ/দপ্তর: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর

পদসংখ্যা: ০১টি

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর

৩. উপপরিচালক

বিভাগ/দপ্তর: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর

পদসংখ্যা: ০১টি

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০- ৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর

Also read:৫০তম বিসিএসে প্রিলির নম্বরে এল পরিবর্তন, কমেছে ৩ বিষয়ে, বৃদ্ধি ৩টির

আবেদনের নিয়ম

আবেদনপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস চলাকালীন হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

Also read:সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ৮১

আবেদন ফি

৬০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখায় নগদ জমা দিয়ে জমা রশিদ অথবা জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় জমা দিতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

Also read:চাকরির প্রস্তুতি: কপ৩০ সম্মেলন–বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান
আরও পড়ুন