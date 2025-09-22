বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ ২০ হাজার

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’। এ পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহীরা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
ব্যাংকের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ই-কমার্স অ্যান্ড ডিজিটাল পেমেন্টস
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।
অভিজ্ঞতা: ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
৬০,০০০-১২০,০০০ টাকা
আবেদনে বয়স: নির্ধারিত নয়
আগ্রহীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।