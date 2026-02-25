৩৪টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। অনলাইনে আবেদন শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডে ৩৪ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ২৬ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (সিডিবি) অধীনে রাজস্বখাতভুক্ত ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪টি পদের বিপরীতে নিয়োগে আবেদন চলছে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৩. পদের নাম: ট্রাক/ট্রাক্টর চালক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. পদের নাম: হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৭. পদের নাম: জিপ মেকানিক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৮. পদের নাম: স্টোরকিপার কাম ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৯. পদের নাম: জিপ/পিকআপ–চালক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,১০০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা—

১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে।

*১, ২ ও ৪ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের (তুলা উন্নয়ন বোর্ডের রাজস্ব বাজেটে কর্মরত) ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম—

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি—

১-৯ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;

১০ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ সর্বমোট ৫৬ টাকা।

*সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) জন্য ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ সর্বমোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকাল ৫:০০টা।

