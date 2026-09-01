নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে চাকরি, পদ ১৬

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ থেকে ১৬ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৬। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৪) ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা
৩. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
৪. পদের নাম: প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা
৫. পদের নাম: সহকারী গ্রন্থাগারিক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৭) ২৯,০০০–৬৩,৪১০ টাকা
৬. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
৭. পদের নাম: নার্স (মহিলা)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা
৮. পদের নাম: ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা
৯. পদের নাম: বুক সর্টার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা
১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
১১. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
১২. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
শিক্ষক পদের জন্য ৮ সেট ও প্রশাসনিক পদের জন্য ৬ সেট আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬