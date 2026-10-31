নিয়োগ

ঢাকা কর অঞ্চল-১৯–এর অধীন চাকরি, পদ ৬০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা কর অঞ্চল-১৯–এর অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬০। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী

পদসংখ্যা:

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৫. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

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৬. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা

১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদান শেষ তারিখ ও সময়: ২১ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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