ঢাকা কর অঞ্চল-১৯–এর অধীন চাকরি, পদ ৬০

ঢাকা কর অঞ্চল-১৯–এর অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬০। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর ২০২৬।
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৫. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদান শেষ তারিখ ও সময়: ২১ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।