নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে রিলেশনশিপ অফিসার নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

দেশের অন্যতম বেসরকারি মেঘনা ব্যাংক পিএলসি শাখায় রিলেশনশিপ অফিসার (অফিসার থেকে সিনিয়র অফিসার) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট ২০২৫। কর্মস্থল দেশের যেকোনো জায়গা। বয়সসীমা ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

আবেদনকারীদের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যাংকিং খাতে ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ব্যাংকিং আইন, বিধিবিধান ও নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা, যোগাযোগ ও আন্তব্যক্তিক দক্ষতা এবং ব্যবসা উন্নয়ন, ক্রেডিট ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ ব্যাংকিংয়ে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন, ক্রেডিট প্রস্তাব তৈরি, গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা, ব্যাংকের পণ্য প্রচার ও বিক্রি এবং লকার, রেমিট্যান্সসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একনজরে চাকরি—

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গা

বয়স: ২৫–৩৫ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ আগস্ট ২০২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, অগ্রাধিকার এমবিএ ডিগ্রিধারীদের।

অভিজ্ঞতা: ব্যাংকিং খাতে ২-৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

